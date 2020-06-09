Güvenli turizmin ilk tur şirketi denetimlerini RoyalCert gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında tur ve transfer araçları için de denetim başlatıldı. Türkiye genelindeki ilk denetimler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen RoyalCert Türkiye tarafından gerçekleştirildi.

RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na bazı ilaveler yapıldı.

Bakanlık, "Tur ve Transfer Araçları için Kriterler" başlığıyla yeni bir kriter formu yayımlayarak tur ve transfer araçlarının da Güvenli Turizm Belgesi almasının önünü açtı.

Salgın süresince uygulanacak esaslarla ilgili yayımlanan genelgedeki kriterler, taşınacak yolcunun sağlığını en üst düzeyde korumayı ve tüm araçlarda Kovid-19'a karşı önlem almayı amaçlıyor. Bu kapsamda araçlar; hijyen, sosyal mesafe, çalışan ve misafir sağlığı gibi farklı konularda denetleniyor.

Tur ve transfer amaçlı kara yolu taşıtlarında uygulanacak esaslarla ilgili yayımlanan genelge sonrası Türkiye genelindeki ilk denetimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen RoyalCert Türkiye tarafından gerçekleştirildi.

Antalya ve İstanbul'da 5 büyük firmanın denetimleri RoyalCert Türkiye Genel Müdürü Ömür Aydın ve 4 uzman denetçi tarafından yapıldı. Denetlenen Aker Otobüs İşletmesi AŞ, Derya Tur Uluslararası Otobüs İşletmesi AŞ, Via Transport, Sümer Seyahat ve Türkkan Turizm "Güvenli Turizm Belgesi" aldı.

Öte yandan, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım da denetim sahasını ziyaret ederek tetkikleri yerinde gözlemledi.





- "Yerli ve yabancı ziyaretçilerin içi rahat olacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın programa eklediği yeni başlıkla birlikte hemen çalışmaya başladıklarını ve ülke genelindeki ilk denetimleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın dünyanın en detaylı hazırlanmış güvenli turizm standardı olduğunu vurgulayan Namlı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız programı genişleterek tur ve transfer araçları için yeni kriterler belirledi. Kara yoluyla yapılan tur ve transfer taşımacılığında insan sağlığını en üst seviyede koruma ve tüm araçlarda salgınla ilgili önlemlerin alınmasını sağlamayı amaçlayan kriterler sayesinde yerli ve yabancı turistlerin içi rahat olacak. Türkiye, turizm sektörüne yönelik attığı bu adımlarla yeni normale geçiş sürecinde dünyada öne çıkıyor."

Namlı, ülke genelinde otel ve restoranların yanı sıra tur ve transfer araçlarının da denetimine yoğun talep olduğunu, işletmelerin bir an önce Güvenli Turizm Belgesi almak istediklerini aktardı.