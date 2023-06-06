Güvenli sanılıyor ama… Kripto yatırımcılarına kötü haber

Soğuk cüzdan olarak da bilinen donanım cüzdanları, kripto para anahtarlarını USB bellek boyutundaki bir cihazda saklıyor. Kripto para göndermek ya da merkezi olmayan finans protokolleriyle etkileşime geçmek için bu cihazın bilgisayara takılması gerekiyor. Sonuç olarak, bu cihazlar genellikle internete her zaman bağlı olan 'sıcak' cüzdanlardan daha güvenli kabul ediliyor.

Kurbanın bilgisi olmadan yaklaşık 29 bin 585 dolar değerinde 1,33 BTC transfer etmeyi başardılar!

Ancak Kaspersky tarafından yakın zaman önce yapılan bir araştırma, bir donanım cüzdanından kripto varlıkların çalındığı nadir bir vakayı ortaya çıkardı. Bu da siber suçluların kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için yeni taktikler geliştirdiğine dair önemli bir gösterge olarak kayıtlarda yer aldı. Söz konusu olayın kurbanı o gün herhangi bir işlem yapmamıştı ve soğuk cüzdanı bilgisayara bağlı değildi. Bu nedenle hırsızlığı hemen fark edemedi ve dolandırıcılar kurbanın bilgisi olmadan yaklaşık 29 bin 585 dolar değerinde 1,33 BTC transfer etmeyi başardı.

Orijinaliyle aynı gibi görünmesine rağmen kötü amaçla kullanılıyor

İncelenen kopya orijinaliyle aynı gibi görünmesine rağmen, cihaz açıldığında kötü niyetli tahrifata dair izler ortaya çıktı. Orijinal donanım cüzdanlarından farklı olarak bileşenler ultrasonik yolla birbirine kaynaklanmak yerine, cihazın içi tutkalla doldurulmuş ve donanım bileşenleri çift taraflı bantla bir arada tutulmuştu. Buna ek olarak, cüzdanın orijinali yerine okuma koruma mekanizmalarına sahip farklı bir mikro denetleyicisi vardı ve flaş bellek tamamen devre dışı bırakılmıştı. Bu durum, Kaspersky araştırmacılarını kurbanın önceden virüs bulaşmış bir donanım cüzdanını satın aldığı sonucuna götürdü.

Saldırganlar önyükleyicinin ve cüzdanın orijinal aygıt yazılımında üç ayrı değişiklik gerçekleştiriyor. Koruyucu mekanizmaların kontrolünü kaldırıyor, rastgele oluşturulan seed ifadesini önceden ayarlanmış 20 ifadeden biriyle değiştiriyor ve herhangi bir ek şifrenin yalnızca ilk karakterini kullanıyor. Bu, saldırganlara cüzdan anahtarı seçmek için toplam 1280 seçenek veriliyor. Böylece saldırganlar, devre dışı bırakılan kripto cüzdan sahibinin kasasında dururken bile operasyonu gerçekleştirebiliyor. Kripto cüzdan her zamanki gibi çalışıyor görünüyor ancak dolandırıcılar en başından beri cüzdan üzerinde tam yetkiye sahip.

Virüslü veya sahte cihazları kurbanlara satarak varlıklarını ele geçirmenin yeni yollarını buldular!

Kaspersky Siber Olay İnceleme Uzmanı Stanislav Golovanov, şunları söyledi: "Donanım cüzdanları uzun zamandır kripto para saklamanın en güvenli yollarından biri olarak görülüyordu. Ancak siber suçlular virüslü veya sahte cihazları durumdan şüphelenmeyen kurbanlara satarak varlıklarını ele geçirmenin yeni yollarını buldular. Bu tür saldırıları tamamen önlemek mümkün. Kullanıcılara riski en aza indirmek için ısrarla donanım cüzdanlarını yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan satın almalarını tavsiye ediyoruz."

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Kaspersky uzmanları, kripto varlıklarını güvende tutmak isteyenlere şunları öneriyor:

Cüzdanınızı resmi kaynaklardan satın alın. Donanım cüzdanlarını yalnızca üreticinin web sitesi veya yetkili satıcılar gibi resmi ve güvenilir kaynaklardan satın almaya özen gösterin.

Donanımda kurcalama belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir donanım cüzdanını kullanmadan önce, çizik, yapıştırıcı veya uyumsuz bileşenler gibi herhangi bir kurcalama belirtisi olup olmadığını inceleyin.

Donanım yazılımını doğrulayın. Donanım cüzdanındaki aygıt yazılımının yasal ve güncel olduğunu her zaman doğrulayın. Bunu en son sürümü üreticinin web sitesini kontrol ederek yapabilirsiniz.

Seed cümlenizi güvence altına alın. Donanım cüzdanınızı kurarken, seed cümlenizi yazdığınızdan ve güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun. Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü, cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda saklanan kripto bilgilerinizi koruyacaktır.

Güçlü bir şifre kullanın. Donanım cüzdanınız şifre kullanmaya izin veriyorsa, güçlü ve benzersiz bir şifre kullanın. Kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmaktan veya diğer hesaplardaki şifreleri tekrar kullanmaktan kaçının.