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Güvenli Dijital İmza sayesinde 35 milyon TL tasarruf

2017 yılında Güvenli Dijital İmza uygulamasını başlatan Turkcell, bu sayede hem kendine hem de iş ortaklarına toplamda 35 milyon TL tasarruf sağladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:59
Güvenli Dijital İmza sayesinde 35 milyon TL tasarruf

İletişim şirketi Turkcell’in 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla kâğıt, kurye, toner gibi masraflar azaldı; enerji verimliliği arttı. Bu sayede şirket ve iş ortakları 35 milyon liralık tasarruf elde etti.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Güvenli Dijital İmza’nın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, “Çevreci ve ekonomik bir uygulamayı hayata geçirdik” dedi. Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve kalkınmasına kakı yamak için önemli adımlar attıklarını dil getiren Özdal, şunları kaydetti: “Şu anda bin 500’e yakın mağazamız ve 4 bine varan dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylelikle müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisiyle mağazadaki alışverişlerde kâğıtsız, daha az prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:59
  1. Turkcell
  2. Güvenli Dijital İmza
  3. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal
  4. Dijital imza
  5. dijital dönüşüm

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