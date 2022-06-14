Güven Yalçın sonunda konuştu: Ronaldo bile isteyemez

Beşiktaş’la yeni sözleşme için oynama garantisi istediği iddia edilen Güven Yalçın, suskunluğunu bozdu.

Beşiktaş’a 2018-19 sezonunun başında büyük umutlarla Bayer Leverkusen’in genç takımından transfer edilen Güven Yalçın, kısa sürede büyük bir çıkışa imza atmıştı. Siyah-Beyazlı formayla yıldızını parlatması sonrasında A Milli Takım ’a kadar yükselen genç forvet, istikrar sorunu yaşaması sonrasında geri planda kalmıştı. Beşiktaş’taki sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta futbolcu statüsünde bulunan Güven, geleceğiyle ilgili olarak Fanatik’e konuştu.

Kartal’dan yeni kontrat için oynama garantisi istediği iddialarını yalanlayan 23 yaşındaki futbolcu, “Şu anda Antalya’dayım. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlıklara başladım. Hocamız Valerien Ismael’in benim takımda kalmamı istediğini biliyorum. Ben de kalmak istiyorum. Oynama garantisi talebinde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Cristiano Ronaldo bile böyle bir talepte bulunamaz” ifadelerini kullandı.

‘Araya seçim girdi’

Beşiktaş Kulübü’yle yeni sözleşme temaslarının devam ettiğini söyleyen Güven Yalçın, “Menajerim, Beşiktaş Yönetimi’yle görüşüyor. Galiba araya seçim girdiği için temaslar biraz uzadı. Ben de haber bekliyorum. Çarşamba gününe kadar Antalya’da çalışmalarımı sürdürüp ardından Almanya’ya geçeceğim” ifadelerini kullandı.