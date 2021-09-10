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Spor

Guus Hiddink emekli oldu

Dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Guus Hiddink kariyerine nokta koydu. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü 74 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:07:00 -
Guus Hiddink emekli oldu

Dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Guus Hiddink kariyerine nokta koydu. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü 74 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

Ülkesindeki bir televizyon programında emeklilik kararı aldığını belirten Hiddink, son olarak çalıştırdığı Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao'nun milli takımında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son dönemde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Fenerbahçe'de 1990-1991 sezonunda, A Milli Takım'da ise 2010-2011 sezonunda görev alan Hollandalı teknik adam, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Valencia, PSV Eindhoven gibi kulüp takımlarının yanı sıra Avustralya, Rusya, Hollanda ve Güney Kore'nin milli takımlarını çalıştırdı.

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