  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz de yorumlarda sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 3600 günle nasıl emekli olunur?

Koskoca bir doğalgaz yalanı! Herkesi göz göre kandırdılar

Kim haksız diyebilir şimdi bu yoruma! Hakan Fidan'ın İsrail sözleri gündem oldu!

Arap basını, Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili sarf ettiği gizli konuşma ortaya çıkardı: Savaşa girecekler

Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu

Zarar artıyor! Sektör durma noktasına geldi!

O karar, Cem Küçük'ü resmen çılgına çevirdi! Burası muz cumhuriyeti değil, burunlarının sürtülmesi iyi oldu

Elinizi çabuk tutun! Hatta koşarak gidin: Bunu yapan emekli maaşını yüzde 30 fazla alıyor

Yaşadığınız il ve memleketiniz kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin suç haritası

Instagram yavaş yavaş yola geliyor! Türkiye masaya yumruğunu vurdu
Dünya Guterres'ten Bangladeş çağrısı
Dünya

Guterres'ten Bangladeş çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 22:14:00 - 2024-08-06 22:24:56
Guterres'ten Bangladeş çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Başbakan Hasina'nın istifasına kadar götüren Bangladeş'teki yaşanan olaylarla ilgili itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), Ordu Komutanı'nın Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası ve geçici bir hükümet kurma planları hakkındaki duyurusu da dahil olmak üzere Bangladeş'teki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm tarafların sakin ve itidalli olmasını istiyor. Barışçıl, düzenli ve demokratik bir geçişin önemini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Guterres'in Bangladeş halkıyla "tam dayanışma içinde" durduğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in, "insan haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu" aktardı.

Haq, Guterres'in, "her türlü şiddet eyleminin tam, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğinin" altını çizdiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı
Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı

Sosyal Medya

Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı

Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor
Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

Dünya

Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı
BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı

Dünya

BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı

Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı
Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı

Dünya

Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı

Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Dünya

Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var
Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var

Dünya

Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23