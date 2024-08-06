Guterres'ten Bangladeş çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), Ordu Komutanı'nın Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası ve geçici bir hükümet kurma planları hakkındaki duyurusu da dahil olmak üzere Bangladeş'teki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm tarafların sakin ve itidalli olmasını istiyor. Barışçıl, düzenli ve demokratik bir geçişin önemini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Guterres'in Bangladeş halkıyla "tam dayanışma içinde" durduğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in, "insan haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu" aktardı.

Haq, Guterres'in, "her türlü şiddet eyleminin tam, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğinin" altını çizdiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

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Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.