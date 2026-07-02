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Dünya Guterres, Rusya'yı "şiddetle" kınadı
Dünya

Guterres, Rusya'yı "şiddetle" kınadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Guterres, Rusya'yı "şiddetle" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın gece Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırıları "şiddetle" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın gece Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırıları "şiddetle" kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

“Genel Sekreter, Rusya ordusunun başkent Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik gece boyunca gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınamaktadır.” diyen Dujarric, saldırılarda an az 20 kişinin öldüğünün ve onlarca kişinin yaralandığının aktarıldığını belirtti.

Dujarric, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığı haberlerine işaret ederek, “Sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırı, nerede olursa olsun, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır.” dedi.

 

Genel Sekreter'in derhal ve koşulsuz bir ateşkesle sonuçlanacak acil bir gerilim azaltma çağrısını yineleyen Dujarric, BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre, Ukrayna’da Aralık 2025-Mayıs 2026 dönemindeki sivil kayıpların, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği hava saldırısında, 21 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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