Gusül abdesti nasıl alınır tarifi Sünnet üzere gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nedir nasıl yapılır, boy abdesti nasıl alınır, gusül abdesti niyeti nasıl yapılır? soruları sıkça sorulmakta. Allah temiz olanı sever. Ter temiz olan İslam temizliğe büyük önem vermiştir. Peki gusül abdesti nedir nasıl yapılır, gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir? İşte gusül abdestine ilişkin detaylar…

Gusül nedir? Fiil kökünden isim olan gusl, sözlükte; yıkanmak ve temizlenmek manasına gelir. "Gasele" fiili de, kirin suyla giderilmesi ve temizlenmesini ifade eder. Namazın doğru olması için abdestin ve gusül doğru olması lazımdır. Cünüb olan her kadının ve erkeğin hayzdan ve nifasdan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonunda o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır. Cünüb olmak, cima ve ihtilam ile olur.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye üzerindeki kıl adedince sevap verilir. O kadar günahı aff olur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevab, dünyada bulunan herşeyden daha hayırlı olru. Allah (c.c) meleklere, bu kuluma bakınız! Gece, üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cünüblükten gusül ediyor. Şahit olunuz ki bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur.”

Gusülün farzları neler?

Hanefi mezhebine göre gusülün farzı üçtür

Ağzın içini yıkamak: Ağzın içinde iğne ucu kadar kuru yer kalırsa dişlerin üzerine ve diş çukurları ıslanmazsa gusül olmaz.

Burnu yıkamak: Hanefi mezhebine göre, ağzı ve burnu yıkamak abdest alırken de gusül alırken de farzdır. Şafi mezhebinde de gusül alırken niyet etmek farzdır.

Bedenin her yerini yıkamak: Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Vücudun herhangi bir yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa (oje vs.) gusül abdesti alınmış olunmaz.

Gusülün sünnetleri neler?

Önce elleri yıkamak

Edep yerlerini yıkamak

Bütün berdeni pislikten temizlemek

Gusülden evvel abdest almak

Bütün bedeni üç defa ovarak yıkamak

Bütün vücudu yıkadıktan sonra iki ayağını yıkamak

Gusül abdesti nasıl alınır?

Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır:

Önce temiz olsalar dahi iki eli ve avret yerini ve bedeninde necaset (pislik) bulunan yerleri yıkamalıdır. Sonra tam bir abdest almalı yüzünü yıkarken gusle niyet etmelidir. Ayakların altında su toplanmıyorsa, ayakları da yıkamalıdır. Sonra bütün bedene üç defa su dökmelidir. Her döküşte o taraf tamamen ıslanmalıdır. Birinci döküşte ovmalıdır. Gusülde her uzva dökülen su, başka uzvlara akıtılırsa orası da temizlenir. Çünkü gusülde bütün beden bir uzv sayılır. Abdest alırken bir uzva dökülen su ile başka uzv ıslanırsa, yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca, tekrar abdest almak mekruhtur (uygun olmayan). Fakat gusül ederken abdesti bozulursa bir daha abdest almak lazım gelmektedir.