Gürün’de yollar yenileniyor Sivas’ın Gürün ilçesi Belediyesi tarafından başlatılan, Suçatı Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt Mahalle yolları asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Belediyesi tarafından başlatılan, Suçatı Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt Mahalle yolları asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Hemşerilerimizin memnuniyetini esas alarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın standardı yüksek yollarda ulaşım sağlamaları için tüm gayretimizle çalışırken Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt mahallelerimizde başlattığımız asfaltlama çalışmalarında sona geldik. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçen başta Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürümüz Ahmet Turan Gülhaş ve Bölge Müdür Yardımcımız Ömer Baylar’a, yol bakım şeflerimize, formenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layıktır.” dedi.

Yolların asfaltla kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Çiftçi ve çalışanlara teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.