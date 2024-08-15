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Yerel ‘Gürültü’ kavgası kamerada
Yerel

‘Gürültü’ kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-15 15:29:00 -

Kastamonu’da gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen iki şahıs ile bir vatandaş arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli iki şahıs gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verince cadde üzerindeki bir binada yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Daha sonra binada yaşayan bir vatandaş ile iki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıslar ayrıldı.

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde bir vatandaşın çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen iki şahıs ile tartıştığı görülüyor. Daha sonra vatandaş ile iki şahıs arasında kavga çıkıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri araya girerek kavgayı ayırıyor.

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