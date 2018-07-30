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Gürültü çıkaranları uyaran iş yeri sahibi silahla öldürüldü

Konya'da restorandaki müşterileri gürültü yaparak rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan bir grubun, av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:19
Gürültü çıkaranları uyaran iş yeri sahibi silahla öldürüldü

Konya'da restoran önünde gürültü yapan şahıslar, restoran çalışanlarınca uyarılınca tartışma çıktı. Tartışma sonrası restoranı basan 3 saldırgan restoran sahibini öldürdü, 4 çalışanı ise yaraladı.

Merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı.

Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Çerezci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:19
  1. Konya
  2. Mevlana
  3. Karatay

YORUM YAZ

  • erol kılıçerol kılıç21 dk önce
    Önce gürültü ile kulak za.larını pa.latıp sonra da av tüfeği ile ....edilmeliler...
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