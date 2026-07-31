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Gündem Gürsel Tekin'den Uğur Dündar'a tepki: Gazetecilik iddiaları doğrulamayı gerektirir
Gündem

Gürsel Tekin'den Uğur Dündar'a tepki: Gazetecilik iddiaları doğrulamayı gerektirir

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüranlı CHP toplantısı" iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle gazeteci Uğur Dündar'a tepki gösterdi. Tekin, doğruluğu yargı sürecinde olan iddiaların "kanıtlanmış gerçek" gibi sunulmasının gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, "Eleştiriye değil, tek taraflı algı oluşturulmasına itiraz ediyoruz." dedi.

Gazeteci Uğur Dündar ile CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin arasında, sosyal medyada paylaşılan "figüranlı CHP toplantısı" iddiaları nedeniyle polemik yaşandı.

Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu haber nedeniyle Gürsel Tekin'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Dündar, haberinde hem Tekin'in hem de iddiaları gündeme getiren cast ajansının açıklamalarına yer verdiğini savunarak, paylaşımını "yorumsuz" yaptığını ifade etti.

"Doğrulanmamış iddialar gerçek gibi sunulamaz"

Dündar'ın açıklamalarına yanıt veren Gürsel Tekin ise gazeteciliğin yalnızca iddiaları aktarmaktan ibaret olmadığını söyledi.

Mesleki birikimine saygı duyduğunu belirttiği Dündar'a seslenen Tekin, doğruluğu kesinleşmeyen iddiaların kamuoyuna "kanıtlanmış gerçek" gibi sunulmasının doğru olmadığını ifade etti.

Tekin, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazetecilik tüm tarafları dinleyerek gerçeğin peşine düşmektir. 'Yorumsuz paylaştım' demek, doğrulama ve karşı tarafa söz hakkı verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu olayın doğrudan tarafı biziz. Herkese ulaştığınız gibi bize de ulaşabilirdiniz."

"Yargı süreci devam ediyor"

İddialara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan Tekin, henüz yargı kararı bulunmayan bir konuda kesin hüküm kurulmasının kamuoyunu yanıltabileceğini belirtti.

Tekin, itirazlarının eleştiriye değil, doğruluğu kesinleşmemiş iddiaların tek taraflı biçimde kamuoyuna sunulmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Dündar: "Suç duyurusunu anlamıyorum"

Tartışmanın ardından Habertürk TV canlı yayınına katılan Uğur Dündar ise yalnızca haberi paylaştığını, hem Gürsel Tekin'in hem de cast ajansının açıklamalarına yer verdiğini söyledi.

Dündar, Gürsel Tekin'i herhangi bir organizasyonla suçlamadığını belirterek, hakkında yapılan suç duyurusunu "alınganlık" olarak değerlendirdi.

Ayrıca geçmişte Gürsel Tekin ile herhangi bir kişisel sorun yaşamadığını ifade eden Dündar, Tekin'in CHP Genel Sekreterliği döneminde kendisine milletvekili adaylığı teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

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