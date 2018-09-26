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Gürsel Tekin gömleğini böyle savundu! "9 villa, 11 şirket ve 7 benzin istasyonu..."

Esnafın Cuma namazına gitmesini fırsat bilerek Kapalı Çarşı'da algı operasyonu yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 1000 TL'lik gömlek giydiği iddialarına cevap verdi. Tekin, "9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu?" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:06
Gürsel Tekin gömleğini böyle savundu! "9 villa, 11 şirket ve 7 benzin istasyonu..."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, "Benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu" dedi.

“Benim gömleğimin peşine düştüler" diyen Gürsel Tekin, “9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu olan bir adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz? Gömleğim bin lira, Gürsel Tekin bin liraya gömlek nasıl alırmış? Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez" dedi.

GÖMLEK FATURASI GÖSTERDİ

Tekin, daha sonra gömleğin faturasını göstererek, “Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Beni de üzen benim arkadaşlarımdı, sözde CHP kılıklılardır. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız lanet olsun size. Ben bunları anlıyorum, bunlar suç ortakları, bunların acıları var" diye konuştu.

"GÖMLEK 185 LİRA"

"Utanmadınız mı? Bir tanesi de bizden aday adayı olmuş" diyen Tekin, "Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok" şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin, “Önümüzdeki günlerde size başka bir sürprizim var. İstanbul Mezarlıklar Müdürü çok güzel bir açıklama yapmış. O açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Çok acı, gerçekten çok acı" dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:06
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Gürsel Tekin

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