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Aktüel

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Şartlar müsait olduğu taktirde Kırkpınar yapılacaktır"

"Bilim Kurulu salgın nedeniyle pek sıcak bakmıyor. Bayram öncesi daraltılmış şekilde yapılması konusunda bir görüş vardı ama vaka sayıları artınca şimdilik askıya alındı" - "Kırkpınar'ın bu şartlarda yapılması zor, mümkün değil" - "658 yıldır yapılan organizasyona ara vermek istemiyoruz. 2020'nin başpehlivanının belli olmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:04:59 -
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Şartlar müsait olduğu taktirde Kırkpınar yapılacaktır"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Şartlar müsait olduğu taktirde Kırkpınar'ı yapmak istiyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere tüm güreş organizasyonlarının ertelendiğini, güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Kırkpınar'la ilgili toplantılar, görüşmeler ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Aydın, sadece Türkiye'deki güreş organizasyonları değil, dünyada da olimpiyatlar başta olmak üzere bir çok organizasyonun koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.


-Yapılıp yapılmayacağı vaka durumuna bağlı

Salgında vaka sayısı yükseldiği taktirde, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu salgın nedeniyle pek sıcak bakmıyor. Daha önce, bayram öncesi daraltılmış şekilde yapılması konusunda bir görüş vardı ama vaka sayıları artınca şimdilik askıya alındı. Kırkpınar'ın bu şartlarda yapılması zor, mümkün değil. Özellikle 658 yıldır yapılan organizasyona ara vermek istemiyoruz. 2020'nin başpehlivanının belli olmasını istiyoruz, bu yılın başpehlivansız kalmasını istemiyoruz. Şartlar müsait olduğu taktirde Kırkpınar'ı yapmak istiyoruz."

Aydın, yağlı güreşin Türk kültürü ve medeniyetinin bir parçası olduğunu vurgulayarak 6,5 asrı geçkin Kırkpınar'ın yaşatıldığını, bundan sonra da devam ettirmek istediklerini söyledi.

"Kırkpınar olacak veya olmayacak gibi bir görüş beyan etmem mümkün değil" diyen Aydın, "Biz güreşlerin olması yönünde hemfikiriz. Mücadelemizi veriyoruz. Ancak önce sağlık ve şartlar müsait olduğu taktirde Kırkpınar yapılacaktır." dedi.

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