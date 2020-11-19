  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Güreş camiasının acı günü
Spor

Güreş camiasının acı günü

Bursa'da Kovid-19 tedavisi gören Reşit Karabacak vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:23:49 -
Güreş camiasının acı günü

ANKARA (AA) - Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.

Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı
Dünya

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çok tartışılan İstanbul ziyaretinde neden Ayasofya yakınında bulunan Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay