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Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası

- Türkiye, serbest stilde turnuvayı şampiyon tamamlarken, kadınlarda ikinci oldu

14 Temmuz 2019 Pazar 16:37
Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası


İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nı Türkiye, serbest stilde şampiyon tamamlarken, kadınlarda ikinci oldu.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, 4. ve son gün mücadeleleriyle tamamlandı.

Ay-yıldızlılar turnuvayı 3 altın, 2 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tamamladı.

Türkiye kadınlarda toplamda 2'şer altın ve bronz olmak üzere toplam 4 madalya elde etti. Milliler, serbest stilde ise 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Turnuvada serbest stilde 165 puanla zirveye kurulan Türkiye'nin ardından ABD 155 puanla 2., Azerbaycan ise 100 puanla 3. sırada yer aldı.

Kadınlarda da 113 puan toplayan Rusya birinci olurken, Türkiye 112 puanla 2. sırada kaldı. Kadınlarda üçüncülüğe ise 102 puan toplayan Hindistan kuruldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:37
  1. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası
  2. Güreş
  3. türkiye

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