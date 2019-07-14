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Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası

- Kadınlar 72 kiloda Buse Tosun altın madalya kazanırken, 76 kiloda Yasemin Adar bronz madalya elde etti- Buse Tosun: "Kadın güreşinde olimpiyatta da altın madalya kazanacağız"

14 Temmuz 2019 Pazar 14:42
Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası


İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın son gününde milli sporcu Buse Tosun altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, 4. ve son gün mücadeleleriyle tamamlandı.

Kadınlar 72 kiloda final müsabakasına çıkan Buse Tosun, Belaruslu rakibi Anastasiya Zimiankova'yı tuş ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Buse maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın dünya şampiyonası öncesi son organizasyon olması sebebiyle önemini vurguladı.

Hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunu hatırlatan Buse, "Orada ülkemize olimpiyat kotası kazandırmak istiyoruz. Turnuvalar bizim için birer tecrübe. Bizim hedefimiz dünya şampiyonasında finale kalmak. Bizler kadın güreşini yücelttik. Her sene de üzerine koyuyoruz. İnşallah kadın güreşinde olimpiyatta da altın madalya kazanacağız." diye konuştu.


- Yasemin Adar bronz madalya ile yetindi


Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı.

Madalya için Alman Aline Rotter Focken ile karşılaşan Yasemin, rakibini 10'a 3 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Öte yandan Yasemin Adar, 2018 Budapeşte Dünya Güreş Şampiyonası'nda göstermiş olduğu örnek davranışları sebebiyle yılın fair-play kadın ödülüne layık görüldü. Yasemin'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya takdim etti.

Erkekler 74 kiloda Yakup Gör, Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'a 7-5 yenilerek bronz madalya fırsatını kaçırdı. Aynı sıklette üçüncülük için iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Enes Uslu'nun sakatlığı sebebiyle Fazlı Eryılmaz bronz madalya elde etti.

86 kiloda da Selim Yaşar, Slovak Boris Makoev ile 2-2 berabere kalmasına rağmen son puan avantajıyla bronz madalyaya uzandı. Aynı sıklette Osman Göçen, ABD'li James Patrick Downey'i 7-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 92 kilo bronz madalya maçında Süleyman Karadeniz, Hindistan'dan Viky Viky'i 8-0 yenerek bronz madalyayı kazanırken, 97 kiloda Baki Şahin, Macar Pavlo Oliinyk karşısında tuş oldu ve madalya fırsatını kaçırdı.

Turnuva bu karşılaşmaların ardından yapılan kupa seremonisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:42
  1. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası
  2. Bağcılar Olimpik Spor Salonu
  3. Buse Tosun
  4. Güreş
  5. Yasemin Adar

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