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Spor Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Pakhtakor ile ikinci şampiyonluğunu kazandı
Spor

Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Pakhtakor ile ikinci şampiyonluğunu kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:18:25 -
Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Pakhtakor ile ikinci şampiyonluğunu kazandı

TAŞKENT (AA) - Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Başkent Taşkent'in Pakhtakor ekibi, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Kokand 1912’yi 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 59'a yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Nasaf ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şota yönetiminde geçen sezon da bitime 6 hafta kala ipi göğüsleyen Pakhtakor, toplamda 13. şampiyonluğunu kazandı.

Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 12 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2003 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

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