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Gürcistanlı tıp öğrencileri staj için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde

Gürcistanlı 30 tıp fakültesi öğrencisi staj yapmak için Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:43
Gürcistanlı tıp öğrencileri staj için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde

Gürcistanlı 30 tıp fakültesi öğrencisi staj yapmak için Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) geldi. 30 gün boyunca Tıp Fakültesi’nde eğitim görecek öğrencileri Rektör Ahmet Saim Kılavuz ve Dekan Ekrem Kaya ağırladı.


Tıp eğitimlerine Gürcistan’da devlet üniversitelerinde devam eden 30 tıp öğrencisi, toplam 1 aylık staj eğitimlerini yerine getirmek için BUÜ Tıp Fakültesi’ni tercih etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ağustos ayı içerisinde eğitim gördükleri alan üzerine staj yapacak olan öğrencilerle bir araya geldi. Gürcistanlı stajyer öğrencileri ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Bütün öğrencilerle tek tek ilgilenen A. Saim Kılavuz, “Gürcistan, bizlerle tarihi bağları olan ve iyi komşuluk ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke. Sizler de bir ay boyunca bizim misafirimiz olacak ve burada deneyimli akademisyenlerimizden eğitim alacaksınız. Sizlere verilen bu imkânı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Aldığınız eğitimlerin de ileride meslek hayatınıza katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu süre zarfında sadece eğitim değil, kültürel ve tarihîgeziler de düzenleyeceğiz. Bursa’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. İnşallah bu süre zarfında sizler de bizlerden memnun kalırsınız. Gittiğinizde ülkenizde Türkiye’yi ve Türk insanını en iyi şekilde anlatırsınız” diye konuştu.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise staj eğitimi boyunca öğrencilere her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı. Dekan Kaya; “Buraya staja gelen arkadaşlarımızın çoğu 4. ya da 5. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Yani artık mesleğin ne anlama geldiğini bilen öğrencileri staj için ağırlamış olacağız. Herhangi bir sorumluluğunuz olmayacak. Fakat mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için hocalarınızın yanından ayrılmayın. Onları can kulağıyla dinleyin. Bol bol soru sorun. Stajın başarılı geçmesi sizin elinizde” dedi.


BUÜ Tıp Fakültesi’nde 30 gün boyunca farklı anabilim dallarında staj eğitimi alacak öğrenciler için Bursa’yı daha iyi tanımaları adına tarihî ve kültürel geziler düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:43
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