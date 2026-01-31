Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu

Samsun’da tedavi altına alınan 65 yaşındaki Gürcistanlı hasta, pankreas ve sağ böbreğinde tespit edilen iki ayrı kanser nedeniyle ameliyat edildi. Medicana International Samsun Hastanesi'nde, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından gerçekleştirilen, genel cerrahinin en zor ameliyatlarından biri olan Whipple ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Aynı zamanda sağ böbreğinde de ikinci bir kanser odağı bulunan hastanın sağ böbreği, aynı seansta Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çınar tarafından alındı.

“Buradaki yaklaşım bana büyük moral verdi”

Tedavi sürecine ilişkin konuşan Mamuka Kavjarazade, hastaneye ilk olarak yılın başında başvurduğunu belirterek, "Hastaneye gelmeden önce durumumu zaten biliyorlardı. Kerim hocam, ameliyat yapılamazsa ciddi sorunlarla karşılaşabileceğimizi söyledi. Ailecek karar alarak ameliyatımı burada olmaya karar verdik. Bu ameliyat için Batum’da da başvuruda bulunmuştum ancak güvenebileceğim bir yer arıyordum. Buradaki yaklaşım bana büyük moral verdi" dedi.

"Cerrahinin en zor ameliyatlarından birini yaptık"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel ise hastanın Gürcistan’da sarılık ve kilo kaybı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi.Yapılan değerlendirmelerde safra kanalında tıkanıklık tespit edildiğini belirten Güzel, "Safranın on iki parmak bağırsağına akmasını sağlayan kanalda tıkanma vardı. Yaptığımız tetkiklerde bu tıkanmanın pankreas başında yer alan kanser kaynaklı bir kitleden oluştuğunu belirledik. Ayrıca hastamızın sağ böbreğinde de ayrı bir malign kitle tespit ettik" diye konuştu.

"İki kanser odağına aynı seansta müdahale ettik"

Hastaya hem pankreas hem de böbrek kitlesi için cerrahi tedavi uygulanmasının planlandığını ifade eden Doç. Dr. Güzel, "Hastamıza genel cerrahinin en zor ameliyatları arasında yer alan bir operasyonu gerçekleştirdik. Her iki kanser odağına aynı seansta müdahale ettik. Süreci, hastanemiz bünyesinde multidisipliner bir yaklaşımla başarılı şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

Hastanenin onkoloji merkeziyle hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda hastaya hizmet verdiğini belirten Güzel, her türlü cerrahi ve onkolojik tedavinin uygulanabildiği donanıma sahip olduklarını sözlerine ekledi.