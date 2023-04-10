  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilim dünyası şaşkın! Zemzemdeki esrarengiz sır

Hakiki Milli Görüşçülerden Karamollaoğlu'na bir darbe daha! "Tayyip beyi desteklemek zorundayız"

Merak edilen toplu sözleşme zammı: O fiyat talep edilmişti, farklı rakam teklif edildi! Dikkat, dönüm noktası olacak!

İslam Memiş'ten altın bombası

Sanatçı bozuntusu Müjdat Gezen'den büyük terbiyesizlik! AK Partililere bunu dedi

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Babacan ve Davutoğlu'na büyük şok! Vah ki ne vah! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Ünlü ekonomistten seçim sonrası dolar analizi herkesi şaşırttı! Bu hatayı yapmayın, şu anı geride bırakıyor

Ahmet Hakan, seçimlerin en şanslı ismini açıkladı! "Bence..." deyip duyurdu

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! O isimler görevden alındı
Dünya Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto
Dünya

Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto

Yeniakit Publisher
2023-04-10 17:52:00 -
Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto

Gürcistan’da hükümet karşıtı binlerce kişi, parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolara katılanlara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

Gürcistan’da hükümet karşıtı binlerce kişi, parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolara katılanlara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

Hükümet karşıtları, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'ni Rusya'nın etkisi altında olmakla suçluyor.

Hükümete, siyasi muhalifleri hapse atma ve bağımsız medyayı susturma suçlamaları yöneltiliyor.

Protesto gösterisi, ana muhalefet partisi tarafından tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek amacıyla düzenlendi.

2004 ve 2013 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapan Saakaşvili, şu anda görevi kötüye kullanmaktan altı yıllık hapis cezasını çekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen ay kitlesel protestolar, hükümeti, yurt dışından para alan herhangi bir sivil toplum kuruluşunun "yabancı nüfuzun temsilcisi" olarak kayıt olmasını gerektirecek yasa tasarısından vazgeçmeye zorladı.

Muhalifler, tasarının muhalefeti bastırmak için 2012'de Rusya'da getirilen bir yasa tasarısından esinlendiğini söylüyor ve bunu otoriterliğe doğru bir adım olarak nitelendiriyor.

Gürcistan, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşından günler sonra Ukrayna ve Moldova ile birlikte AB üyeliğine başvurdu.

Haziran ayında AB, Ukrayna ve Moldova'yı resmen aday üye devletler kategorisine aldı, ancak Gürcistan'a bu statü verilmeden önce bir dizi siyasi ve yargı reformu gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23