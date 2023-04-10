Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto

Gürcistan’da hükümet karşıtı binlerce kişi, parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolara katılanlara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

Hükümet karşıtları, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'ni Rusya'nın etkisi altında olmakla suçluyor.

Hükümete, siyasi muhalifleri hapse atma ve bağımsız medyayı susturma suçlamaları yöneltiliyor.

Protesto gösterisi, ana muhalefet partisi tarafından tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek amacıyla düzenlendi.

2004 ve 2013 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapan Saakaşvili, şu anda görevi kötüye kullanmaktan altı yıllık hapis cezasını çekiyor.

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Geçen ay kitlesel protestolar, hükümeti, yurt dışından para alan herhangi bir sivil toplum kuruluşunun "yabancı nüfuzun temsilcisi" olarak kayıt olmasını gerektirecek yasa tasarısından vazgeçmeye zorladı.

Muhalifler, tasarının muhalefeti bastırmak için 2012'de Rusya'da getirilen bir yasa tasarısından esinlendiğini söylüyor ve bunu otoriterliğe doğru bir adım olarak nitelendiriyor.

Gürcistan, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşından günler sonra Ukrayna ve Moldova ile birlikte AB üyeliğine başvurdu.

Haziran ayında AB, Ukrayna ve Moldova'yı resmen aday üye devletler kategorisine aldı, ancak Gürcistan'a bu statü verilmeden önce bir dizi siyasi ve yargı reformu gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. (İLKHA)