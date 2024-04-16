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Dünya Gürcistan'da ‘foncular’ sokaklara indi: 'Ajanlık yasası' ülkeyi yeniden karıştırdı!
Dünya

Gürcistan'da ‘foncular’ sokaklara indi: 'Ajanlık yasası' ülkeyi yeniden karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 14:10:00 -
Gürcistan'da ‘foncular’ sokaklara indi: 'Ajanlık yasası' ülkeyi yeniden karıştırdı!

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen yıl Tiflis'te gösterilere yol açan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa teklifini yeniden sunması parlamentoda milletvekilleri arasında yumruklu kavgaya yol açtı.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen yıl Tiflis'te gösterilere yol açan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa teklifini yeniden sunması parlamentoda milletvekilleri arasında yumruklu kavgaya yol açtı.

İktidardaki milletvekillerinin yurt dışından mali yardım alan kurum ve kuruluşların denetlenmesi adına ilk kez geçen yıl sundukları tasarı, ülke genelinde foncuların protestolarına yol açmıştı.

Tasarıyı kaleme alanlardan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri, Mamuka Mdinaradze parlamentoda ilgili komitede kürsüden konuşurken muhalefet milletvekili Aleko Elisashvili tarafından yumruklandı.

Bunun ardından iktidar ve muhalefet milletvekili arasında daha geniş çaplı bir arbede yaşandı.

Tasarı Tiflis'te protesto edildi

Tasarı, Tiflis’teki parlamento binası dışındaki göstericiler tarafından da protesto edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah erken saatlerde toplanan göstericiler, "Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" sloganları attı.

Göstericiler, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

İktidar partisinin hazırladığı tasarı, yurt dışından fon kabul eden kuruluşların yabancı temsilci olarak kaydolmasını gerektiği aksi takdirde bu kurumların para cezasıyla karşı karşıya kalmasını öngörüyor.

Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "tehdit" oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguluyor.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Tasarı ilk kez geçen yıl parlamentoya sunuldu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

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