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Dünya Gürcistan'da feci kaza: 15 araç birbirine girdi
Dünya

Gürcistan'da feci kaza: 15 araç birbirine girdi

Gürcistan'da yoldaki buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:48:00 -
Gürcistan'da feci kaza: 15 araç birbirine girdi

Gürcistan'da soğuk hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde Şida Kartli bölgesindeki Ruisi-Gori karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Başkent Tiflis yönünde seyir halindeki bir aracın çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası olay yerine polis ve Acil Durumlar Servisine bağlı ekipler sevk edildi.

Araçların bazılarında büyük hasar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulansla yakınlardaki hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ülkede yaklaşık 10 gündür devam eden kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer, trafiğe çıkacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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