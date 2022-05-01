  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gürcistan'da deprem
Dünya

Gürcistan'da deprem

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da 5,3 şiddetinde depremin meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:27:00 -
Gürcistan'da deprem

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35'te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu ve başkent Tiflis'te hissedildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay