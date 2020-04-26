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Aktüel

Gürcistan'da 40 kilo eroin ele geçirildi

2020-04-26 17:52:03 -
Gürcistan'da 40 kilo eroin ele geçirildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen operasyonda 40 kilo eroin ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Batum kentinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin basına açıklama yapan Bakanlık Merkezi Kriminal Polisi Daire Başkanı Mamuka Çelidze, operasyonun ABD'nin ilgili güvenlik kurumlarıyla ortak düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 40 kilogram eroinin ele geçirildiğini aktaran Çelidze, 2 Bulgaristan vatandaşının da gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.




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