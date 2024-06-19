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Spor Gürcistan maçında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren anlar!
Spor

Gürcistan maçında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren anlar!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 18:22:00 -
Gürcistan maçında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren anlar!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın 55. dakikasında güldüren bir diyalog yaşandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ikinci yarısında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren bir an yaşandı.

'Sen mi kullanacaksın abi?'

55. dakikada milli takımımızın kazandığı serbest vuruşu Arda Güler kullanmak istedi. Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidip kullanmak istediğini söyleyen Arda, Hakan'dan olumlu cevap alamadı.

Milli maçta yaşanan o an, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada genç oyuncu Arda Güler'in Serdar Dursun'dan serbest vuruşu kullanmak için izin istemesini hatırlattı.  Maçta kazanılan frikik sonrası topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sormuştu.

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