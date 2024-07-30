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Dünya Gürcistan Başbakanı Ukrayna savaşının bitişi ile ilgili tarih verdi!
Dünya

Gürcistan Başbakanı Ukrayna savaşının bitişi ile ilgili tarih verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 13:40:00 -
Gürcistan Başbakanı Ukrayna savaşının bitişi ile ilgili tarih verdi!

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili tarih verdi. Kobakhidze, gelecek yıl Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini beklediğini dile getirdi

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili tarih verdi. Kobakhidze, gelecek yıl Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini beklediğini dile getirdi
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaşının gelecek yıl bitmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'daki "İmedi" televizyon kanalına verdiği demeçte, ülkesinin iç ve dış siyaseti ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Kobakhidze, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası nedeniyle ABD ve Gürcistan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözüm yollarına değindi.

ABD'nin Gürcistan'ın stratejik ortak ülkesi olduğuna dikkatini çeken Kobakhidze, ikili ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

''GELECEK YIL BİTEBİLİR''

Kobakhidze, ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması için önce ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
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"Her halükarda, (ABD'de) ister bir yönetim olsun, ister diğer yönetim olsun, savaşın (Ukrayna'da) gelecek yıl sona ereceğini düşünüyorum ve ister 'Demokratlar' ister 'Cumhuriyetçiler' olsun herhangi bir yönetimle ilişkilerin yeniden başlatılması savaştan sonra daha kolay olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır ve biz hazırız. Önemli olan sonraki adımları görmemizdir. Karşılıklı adımlar atılırsa elbette ilişkilerin yeniden başlatılmasının önünde hiçbir şey duramaz."

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