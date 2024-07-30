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Dünya Gürcistan Başbakanı şaşırttı! Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Gürcistan Başbakanı şaşırttı! Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 02:25:00 -
Gürcistan Başbakanı şaşırttı! Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'daki "İmedi" televizyon kanalına verdiği demeçte, ülkesinin iç ve dış siyaseti ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Kobakhidze, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası nedeniyle ABD ve Gürcistan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözüm yollarına değindi.

ABD'nin Gürcistan'ın stratejik ortak ülkesi olduğuna dikkatini çeken Kobakhidze, ikili ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kobakhidze, ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması için önce ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her halükarda, (ABD'de) ister bir yönetim olsun, ister diğer yönetim olsun, savaşın (Ukrayna'da) gelecek yıl sona ereceğini düşünüyorum ve ister 'Demokratlar' ister 'Cumhuriyetçiler' olsun herhangi bir yönetimle ilişkilerin yeniden başlatılması savaştan sonra daha kolay olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır ve biz hazırız. Önemli olan sonraki adımları görmemizdir. Karşılıklı adımlar atılırsa elbette ilişkilerin yeniden başlatılmasının önünde hiçbir şey duramaz."
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Kaynak: AA

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