Gürbulak’ta dev operasyon! 721 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda dün gerçekleştirilen operasyonda 2 milyar 612 milyon TL değerinde 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda dün 2 milyar 612 milyon TL değerinde 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. 2025 yılının başından bu yana gümrüklerde toplam 30 ton 100 kilogram ağırlığında ve 40 milyar 30 milyon TL değerinde çeşitli uyuşturucuların yakalanıp imha edildiği açıklandı.
Yetkililer, operasyonun ulusal ve uluslararası uyuşturucu trafiğine büyük darbe vurduğunu vurguladı.