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Gürbulak’ta 233,9 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:15
Gürbulak’ta 233,9 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 233 kilogram 854 gram eroin ele geçirildi.


İran’dan Gürbulak Gümrük Sahasına gelen bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri çok yönlü risk analizi çalışmaları neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi.


Boş olarak geldiği beyan edilen araç, gözetim altına alınarak x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinin tavan bölümlerinde şüpheli yoğunluğa rastlanılmasının ardından detaylı aramaya geçildi. Gümrük Muhafaza ekipleri ve narkotik dedektör köpekler tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde, dorsenin tavanında 5 ayrı gizli bölme içerisine sıkıştırılarak gizlenmiş 228 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerde bulunan toplamda 233 kilogram 854 gram maddenin yapılan testinde eroin olduğu anlaşıldı.


Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan eroinin piyasa değerinin 46 milyon 770 bin lira olduğu öğrenildi.


Gürbulak Gümrük Kapısında Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri, son teknoloji ürünü teknik cihaz ve bilgi sistemlerinin yanında narkotik detektör köpeklerle de desteklenerek 7 gün 24 saat sürdürülüyor. Gerçekleştirilen etkin denetimler neticesinde 2019 yılı başından bu yana Gürbulak Gümrük Kapısında yakalanan uyuşturucunun yaklaşık piyasa değeri 65 milyon liraya ulaştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:15
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