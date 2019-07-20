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Gurbetçiye ücretsiz transfer hizmeti

Kuveyt Türk tarafından Almanya’da kurulan KT Bank AG, para transferlerinde 5 bin Euro’ya kadar ücret almıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Gurbetçiye ücretsiz transfer hizmeti

Kuveyt Türk tarafından Almanya’da kurulan Avrupa’nın ilk katılım bankasıKT Bank AG, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye gerçekleştirdikleri para transferlerinde 5 bin Euro’ya kadar ücret almıyor. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Gurbetçi vatandaşlarımız artık ana vatanlarına hiçbir ücret ödemeden para gönderebilecek, birikimlerini de kendi topraklarındaki faizsiz katılım hesaplarında değerlendirebilecek” dedi.

KT Bank AG’nin Avrupa’dan Türkiye’ye ücretsiz para transferi hizmetine ek olarak, yurt dışında yaşayan ve birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Kuveyt Türk olarak ‘Bizim Toprak Hesabı’ adıyla bir ürün geliştirdiklerini dile getiren Mehmet Oral, şunları söyledi:

Birikimlerini kendi topraklarında büyütmek ve değerlendirmek isteyen gurbetçilerimiz Kuveyt Türk’te Bizim Toprak Hesabı açabilirler. Bu hesaplarına hiçbir masraf ödemeden KT Bank AG üzerinden 5 bin Euro’ya kadar para transferi yapabilirler. Birikimlerini TL, Euro, USD ve altın katılma hesaplarında değerlendirebilen gurbetçilerimiz, Türkiye’de bulunmasalar dahi Kuveyt Türk’teki hesaplarını mobil ve internet şube üzerinden kontrol edebilir ve her türlü EFT ve havaleyi Türkiye içinde ücretsiz yapabilirler. Ayrıca mobil ve internet şube üzerinden uygun marjlarda hafta içi her gün 24 saat döviz ve kıymetli maden alım satımı yapabilen gurbetçilerimiz, kiralık kasadaki yüzde 50 indirim fırsatından da yararlanabilirler.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
  1. Kuveyt Türk
  2. KT Bank AG
  3. katılım bankası
  4. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral
  5. Bizim Toprak Hesabı

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