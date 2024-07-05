  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbretlik, komedi filmi gibi olay… Sopayı yiyen “itperest eniğe dönüştü”

İsrail askerleri neden bu kadar korktu?

Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi

Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası

Başörtülülere kapattığı kapıyı eşcinsellere açan Osman İnci!

Bu nasıl iş böyle? Türkiye'yi vurmaları için geliştirilmiş 20 savaş uçağı gönderdiler, 66 tanesi de yolda

İran ikinci kez sandık başında! Anketlerde Türk aday önde

Fiyatı patlamıştı! Sebebi belli oldu: Ucuza satmamak için 380 ton ürünü...

O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
Gündem Gurbetçiye Ekrem İmamoğlu zulmü
Gündem

Gurbetçiye Ekrem İmamoğlu zulmü

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:33:00 -
Gurbetçiye Ekrem İmamoğlu zulmü

Göreve geldiği günden beri binlerce emekçiyi işinden eden İmamoğlu, şimdi de gözünü gurbetçilere dikti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB yönetiminin, Almanya vatandaşı olan ve 2000 yılından beri Türkiye’de ikamet eden ‘mavi kart’ sahibi Garip Gür’ün şoför kartını iptal ettiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Sevgi pıtırcığı CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir defa daha düştü. 6 yılda binlerce emekçiyi işinden eden İmamoğlu, şimdi de gözünü gurbetçilere dikti. İBB yönetiminin, Almanya vatandaşı olan ve 2000 yılından beri Türkiye’de ikamet eden ‘mavi kart’ sahibi Garip Gür’ün şoför kartını iptal ettiği ortaya çıktı. 1994’ten beri ticari taksi sahibi olduğunu belirten Gür, şunları anlattı: “İBB yönetimi, 2021 yılında ‘mal sahibi de şoför kartı almak zorunda’ diye bir uygulama başlattı. Şimdi kalktılar ‘Taksicilik bir kamu hizmetidir. Kamuda görev alamazsınız’ diyerek, Alman vatandaşı olduğum gerekçesiyle verdikleri kartı iptal ettiler” ifadelerini kullandı. Mavi kartla başta çalışma ve oturum olmak üzere bütün yasal hakların korunduğunu, sadece polis ve jandarma gibi kamusal alanlarda görev alamadıklarını” belirten Gür, CHP’li yöneticiler tamamen keyfi davranarak taksi şoförlüğünü kamu görevlisi kapsamına alıyor. Yapılan uygulama hukuksuzca.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23