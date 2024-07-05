Gurbetçiye Ekrem İmamoğlu zulmü

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Sevgi pıtırcığı CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir defa daha düştü. 6 yılda binlerce emekçiyi işinden eden İmamoğlu, şimdi de gözünü gurbetçilere dikti. İBB yönetiminin, Almanya vatandaşı olan ve 2000 yılından beri Türkiye’de ikamet eden ‘mavi kart’ sahibi Garip Gür’ün şoför kartını iptal ettiği ortaya çıktı. 1994’ten beri ticari taksi sahibi olduğunu belirten Gür, şunları anlattı: “İBB yönetimi, 2021 yılında ‘mal sahibi de şoför kartı almak zorunda’ diye bir uygulama başlattı. Şimdi kalktılar ‘Taksicilik bir kamu hizmetidir. Kamuda görev alamazsınız’ diyerek, Alman vatandaşı olduğum gerekçesiyle verdikleri kartı iptal ettiler” ifadelerini kullandı. Mavi kartla başta çalışma ve oturum olmak üzere bütün yasal hakların korunduğunu, sadece polis ve jandarma gibi kamusal alanlarda görev alamadıklarını” belirten Gür, CHP’li yöneticiler tamamen keyfi davranarak taksi şoförlüğünü kamu görevlisi kapsamına alıyor. Yapılan uygulama hukuksuzca.”