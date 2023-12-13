Gurbetçi vatandaş böyle söyledi: Giderken Ecevitçiydim orada Tayyipçi oldum!
Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan vatandaş Batı hayranlarına gerçeği anlattı.
Avrupa'da insan hakları olduğu iddiasına karşı çıkan vatandaş, "Yıllarca Fransa'da yaşadım. İnsan hakkı Fransıza var. Bize yok." dedi.
Yurt dışı anılarını anlatmayı sürdüren vatandaş, şu ifadeleriyle dikkat çekti:
Ben Avrupa'ya giderken Ecevitçiydim, orada Tayyipçi oldum. Şunu söyleyeyim; bir gence 30 bin euro vereyim, 6 ay sonra geri dönmek için yalvarır.