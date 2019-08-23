Günyüzülüler Derneği’nden Başkan Durgut’a ziyaret Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut’ u makamında ziyaret etti.

Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut’ u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Günyüzü ilçesinin sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı sohbet edildi. Günyüzülüler Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, Başkan Durgut’a plaket hediye etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ilçeden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.