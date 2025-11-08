  • İSTANBUL
Gündem Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı
Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı, 06.11.2025 tarihinde siber casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni bir operasyona imza attı. Uzun süredir teknik ve fiziki takibi yapılan iki şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital ağlar üzerinden veri aktarımı ve kritik bilgi sızdırma girişimlerinde bulundukları değerlendiriliyor. Ele geçirilen bilgisayar ve iletişim cihazları detaylı incelemeye alınırken, soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

 

Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

