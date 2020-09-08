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Ekonomi Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:49:35 -
Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 3.776 -1,06
BIST SINAİ 1.570 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 1.587 -0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 629 0,21
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.198 0,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.223 -0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 1.188 -0,36
BIST METAL ANA 2.659 -0,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.121 -0,36
BIST MADENCİLİK 1.206 -0,26
BIST HİZMETLER 1.008 0,00
BIST ELEKTRİK 62 -0,03
BIST ULAŞTIRMA 1.281 0,01
BIST TURİZM 192 -0,81
BIST TİCARET 3.153 -0,30
BIST İLETİŞİM 368 -1,07
BIST SPOR 1.210 9,43
BIST İNŞAAT 1.268 0,00
BIST MALİ 1.133 -0,35
BIST BANKA 1.106 -0,36
BIST SİGORTA 5.159 0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 930 0,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 932 -0,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 499 0,40
BIST TEKNOLOJİ 1.662 0,08
BIST BİLİŞİM 579 0,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 947 1,88



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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