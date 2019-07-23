Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi23 Temmuz 2019 Salı 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.144
|0,88
|BIST ANKARA
|113.425
|1,38
|BIST ANTALYA
|49.830
|1,68
|BIST BALIKESİR
|56.439
|1,20
|BIST BURSA
|143.203
|0,58
|BIST DENIZLI
|82.217
|0,16
|BIST ISTANBUL
|102.705
|1,34
|BIST IZMIR
|158.764
|0,51
|BIST KAYSERI
|329.430
|-1,74
|BIST KOCAELI
|233.433
|0,74
|BIST KONYA
|64.440
|0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|224.402
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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