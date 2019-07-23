Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.144 0,88 BIST ANKARA 113.425 1,38 BIST ANTALYA 49.830 1,68 BIST BALIKESİR 56.439 1,20 BIST BURSA 143.203 0,58 BIST DENIZLI 82.217 0,16 BIST ISTANBUL 102.705 1,34 BIST IZMIR 158.764 0,51 BIST KAYSERI 329.430 -1,74 BIST KOCAELI 233.433 0,74 BIST KONYA 64.440 0,56 BIST TEKIRDAĞ 224.402 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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