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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

23 Temmuz 2019 Salı 13:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.1440,88
BIST ANKARA113.4251,38
BIST ANTALYA49.8301,68
BIST BALIKESİR56.4391,20
BIST BURSA143.2030,58
BIST DENIZLI82.2170,16
BIST ISTANBUL102.7051,34
BIST IZMIR158.7640,51
BIST KAYSERI329.430-1,74
BIST KOCAELI233.4330,74
BIST KONYA64.4400,56
BIST TEKIRDAĞ224.4020,87


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:22
  1. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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