Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.229
|-1,32
|BIST ANKARA
|2.174
|-0,28
|BIST ANTALYA
|1.829
|-2,83
|BIST BALIKESİR
|1.533
|-0,21
|BIST BURSA
|3.330
|-0,32
|BIST DENIZLI
|2.811
|-0,64
|BIST ISTANBUL
|1.343
|-0,87
|BIST IZMIR
|2.866
|-0,31
|BIST KAYSERI
|6.808
|0,67
|BIST KOCAELI
|2.917
|-0,66
|BIST KONYA
|2.331
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|8.912
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)