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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:40:55 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.229-1,32
BIST ANKARA2.174-0,28
BIST ANTALYA1.829-2,83
BIST BALIKESİR1.533-0,21
BIST BURSA3.330-0,32
BIST DENIZLI2.811-0,64
BIST ISTANBUL1.343-0,87
BIST IZMIR2.866-0,31
BIST KAYSERI6.8080,67
BIST KOCAELI2.917-0,66
BIST KONYA2.331-0,46
BIST TEKIRDAĞ8.912-1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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