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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:35:30 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.2830,66
BIST ANKARA2.1731,09
BIST ANTALYA1.888-0,91
BIST BALIKESİR1.5320,98
BIST BURSA3.3630,20
BIST DENIZLI2.844-0,39
BIST ISTANBUL1.3491,37
BIST IZMIR2.8700,69
BIST KAYSERI6.8170,66
BIST KOCAELI2.9250,51
BIST KONYA2.3034,42
BIST TEKIRDAĞ9.116-0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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