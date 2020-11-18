Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.283
|0,66
|BIST ANKARA
|2.173
|1,09
|BIST ANTALYA
|1.888
|-0,91
|BIST BALIKESİR
|1.532
|0,98
|BIST BURSA
|3.363
|0,20
|BIST DENIZLI
|2.844
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.349
|1,37
|BIST IZMIR
|2.870
|0,69
|BIST KAYSERI
|6.817
|0,66
|BIST KOCAELI
|2.925
|0,51
|BIST KONYA
|2.303
|4,42
|BIST TEKIRDAĞ
|9.116
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)