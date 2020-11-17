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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:58 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.225-2,03
BIST ANKARA2.170-1,34
BIST ANTALYA1.953-3,58
BIST BALIKESİR1.521-1,57
BIST BURSA3.330-1,21
BIST DENIZLI2.850-0,39
BIST ISTANBUL1.346-1,89
BIST IZMIR2.867-1,09
BIST KAYSERI6.815-2,96
BIST KOCAELI2.925-1,67
BIST KONYA2.189-1,94
BIST TEKIRDAĞ9.2422,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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