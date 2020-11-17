Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.225
|-2,03
|BIST ANKARA
|2.170
|-1,34
|BIST ANTALYA
|1.953
|-3,58
|BIST BALIKESİR
|1.521
|-1,57
|BIST BURSA
|3.330
|-1,21
|BIST DENIZLI
|2.850
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.346
|-1,89
|BIST IZMIR
|2.867
|-1,09
|BIST KAYSERI
|6.815
|-2,96
|BIST KOCAELI
|2.925
|-1,67
|BIST KONYA
|2.189
|-1,94
|BIST TEKIRDAĞ
|9.242
|2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)