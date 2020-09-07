Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.662
|0,94
|BIST ANKARA
|2.005
|0,97
|BIST ANTALYA
|1.328
|-0,03
|BIST BALIKESİR
|1.207
|2,31
|BIST BURSA
|2.622
|1,91
|BIST DENIZLI
|2.641
|0,68
|BIST ISTANBUL
|1.167
|1,12
|BIST IZMIR
|2.442
|0,55
|BIST KAYSERI
|5.515
|1,66
|BIST KOCAELI
|2.412
|1,25
|BIST KONYA
|1.766
|2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|7.106
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)