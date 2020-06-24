Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.533
|0,18
|BIST ANKARA
|196.921
|-0,15
|BIST ANTALYA
|115.142
|0,99
|BIST BALIKESİR
|124.319
|0,20
|BIST BURSA
|223.666
|1,20
|BIST DENIZLI
|271.343
|-0,83
|BIST ISTANBUL
|119.448
|-0,34
|BIST IZMIR
|237.388
|1,08
|BIST KAYSERI
|513.878
|3,02
|BIST KOCAELI
|225.883
|-0,41
|BIST KONYA
|104.067
|0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|731.742
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)