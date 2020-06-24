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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:27:39 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 342.533 0,18
BIST ANKARA 196.921 -0,15
BIST ANTALYA 115.142 0,99
BIST BALIKESİR 124.319 0,20
BIST BURSA 223.666 1,20
BIST DENIZLI 271.343 -0,83
BIST ISTANBUL 119.448 -0,34
BIST IZMIR 237.388 1,08
BIST KAYSERI 513.878 3,02
BIST KOCAELI 225.883 -0,41
BIST KONYA 104.067 0,91
BIST TEKIRDAĞ 731.742 -0,26


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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