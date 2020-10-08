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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:21:31 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.195 -0,11
BIST ANKARA 2.156 -1,29
BIST ANTALYA 1.451 -0,17
BIST BALIKESİR 1.671 1,98
BIST BURSA 3.372 2,28
BIST DENIZLI 2.956 -0,57
BIST ISTANBUL 1.260 0,07
BIST IZMIR 2.736 0,71
BIST KAYSERI 6.591 1,68
BIST KOCAELI 2.493 -0,22
BIST KONYA 2.045 -0,45
BIST TEKIRDAĞ 7.461 0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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