Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.508
|1,31
|BIST ANKARA
|2.022
|0,47
|BIST ANTALYA
|1.261
|2,15
|BIST BALIKESİR
|1.126
|0,36
|BIST BURSA
|2.459
|0,52
|BIST DENIZLI
|2.337
|0,09
|BIST ISTANBUL
|1.169
|0,78
|BIST IZMIR
|2.426
|0,74
|BIST KAYSERI
|5.261
|-0,62
|BIST KOCAELI
|2.446
|1,35
|BIST KONYA
|1.600
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|7.281
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)