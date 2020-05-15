Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|305.447
|6,69
|BIST ANKARA
|181.928
|0,36
|BIST ANTALYA
|94.129
|0,96
|BIST BALIKESİR
|122.759
|3,79
|BIST BURSA
|180.648
|2,84
|BIST DENIZLI
|169.128
|2,20
|BIST ISTANBUL
|101.828
|0,26
|BIST IZMIR
|212.849
|1,74
|BIST KAYSERI
|452.236
|1,45
|BIST KOCAELI
|204.252
|-0,15
|BIST KONYA
|90.493
|2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|708.747
|-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)