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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:22:44 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 305.447 6,69
BIST ANKARA 181.928 0,36
BIST ANTALYA 94.129 0,96
BIST BALIKESİR 122.759 3,79
BIST BURSA 180.648 2,84
BIST DENIZLI 169.128 2,20
BIST ISTANBUL 101.828 0,26
BIST IZMIR 212.849 1,74
BIST KAYSERI 452.236 1,45
BIST KOCAELI 204.252 -0,15
BIST KONYA 90.493 2,00
BIST TEKIRDAĞ 708.747 -1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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