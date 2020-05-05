  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:23:24 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.235 0,62
BIST ANKARA 169.431 0,34
BIST ANTALYA 90.932 -0,21
BIST BALIKESİR 113.496 0,77
BIST BURSA 178.553 -1,53
BIST DENIZLI 155.046 1,51
BIST ISTANBUL 100.829 -0,13
BIST IZMIR 202.556 -0,42
BIST KAYSERI 422.463 -0,02
BIST KOCAELI 205.858 0,10
BIST KONYA 87.711 -1,53
BIST TEKIRDAĞ 592.921 2,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı