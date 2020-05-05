Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.235
|0,62
|BIST ANKARA
|169.431
|0,34
|BIST ANTALYA
|90.932
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|113.496
|0,77
|BIST BURSA
|178.553
|-1,53
|BIST DENIZLI
|155.046
|1,51
|BIST ISTANBUL
|100.829
|-0,13
|BIST IZMIR
|202.556
|-0,42
|BIST KAYSERI
|422.463
|-0,02
|BIST KOCAELI
|205.858
|0,10
|BIST KONYA
|87.711
|-1,53
|BIST TEKIRDAĞ
|592.921
|2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)