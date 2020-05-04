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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:27:37 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 276.144 0,45
BIST ANKARA 170.430 -1,11
BIST ANTALYA 92.485 0,78
BIST BALIKESİR 113.863 -3,40
BIST BURSA 182.023 -2,65
BIST DENIZLI 154.221 -2,21
BIST ISTANBUL 101.256 -1,36
BIST IZMIR 204.314 -0,80
BIST KAYSERI 418.735 -2,07
BIST KOCAELI 207.373 -2,70
BIST KONYA 89.814 -2,93
BIST TEKIRDAĞ 575.756 -6,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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