Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.144
|0,45
|BIST ANKARA
|170.430
|-1,11
|BIST ANTALYA
|92.485
|0,78
|BIST BALIKESİR
|113.863
|-3,40
|BIST BURSA
|182.023
|-2,65
|BIST DENIZLI
|154.221
|-2,21
|BIST ISTANBUL
|101.256
|-1,36
|BIST IZMIR
|204.314
|-0,80
|BIST KAYSERI
|418.735
|-2,07
|BIST KOCAELI
|207.373
|-2,70
|BIST KONYA
|89.814
|-2,93
|BIST TEKIRDAĞ
|575.756
|-6,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)