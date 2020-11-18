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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:36:25 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.682.618.646
Yapı ve Kredi Bankası811.205.506
Kardemir (D)635.726.380
Akbank441.956.804
Türk Hava Yolları320.170.002
Vakıflar Bankası283.197.092
Kerevitaş Gıda252.184.542
Şişe Cam211.938.526
Petkim210.158.490
Emlak Konut GMYO192.140.890
Tüpraş190.231.958
Halkbank154.891.135
İş Bankası (C)151.910.970
Pegasus149.267.701
Turkcell145.616.437
Odaş Elektrik130.300.062
Şekerbank126.897.903
Migros Ticaret121.660.102
Bim Mağazalar114.734.961
Koç Holding110.005.994

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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