Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.682.618.646
|Yapı ve Kredi Bankası
|811.205.506
|Kardemir (D)
|635.726.380
|Akbank
|441.956.804
|Türk Hava Yolları
|320.170.002
|Vakıflar Bankası
|283.197.092
|Kerevitaş Gıda
|252.184.542
|Şişe Cam
|211.938.526
|Petkim
|210.158.490
|Emlak Konut GMYO
|192.140.890
|Tüpraş
|190.231.958
|Halkbank
|154.891.135
|İş Bankası (C)
|151.910.970
|Pegasus
|149.267.701
|Turkcell
|145.616.437
|Odaş Elektrik
|130.300.062
|Şekerbank
|126.897.903
|Migros Ticaret
|121.660.102
|Bim Mağazalar
|114.734.961
|Koç Holding
|110.005.994
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)