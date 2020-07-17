Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|917.402.870
|Emlak Konut GMYO
|415.864.416
|Güneş Sigorta
|326.678.680
|İpek Doğal Enerji
|313.078.151
|Koza Madencilik
|285.453.387
|Aselsan
|279.212.793
|Garanti Bankası
|264.727.761
|İş Fin.Kir.
|241.643.777
|Türk Hava Yolları
|208.498.971
|Torunlar GMYO
|204.569.806
|Odaş Elektrik
|191.589.714
|Ereğli Demir Çelik
|190.773.692
|Trakya Cam
|148.553.299
|Yapı ve Kredi Bank.
|144.580.428
|Şişe Cam
|144.485.574
|Koza Altın
|132.347.999
|Akbank
|128.963.897
|T.S.K.B.
|110.648.323
|Kerevitaş Gıda
|110.031.351
|Vakıflar Bankası
|104.596.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)