Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (BIST 100)
|Günlük İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|631.532.401
|Garanti Bankası
|563.311.196
|Kardemir (D)
|553.250.376
|Petkim
|517.139.132
|Karsan Otomotiv
|470.835.370
|Eczacıbaşı İlaç
|352.335.351
|Türk Hava Yolları
|331.680.478
|Aselsan
|309.295.281
|Vakıflar Bankası
|268.975.905
|T. Halk Bankası
|241.634.882
|Emlak Konut GMYO
|234.320.102
|Şişe Cam
|226.626.721
|Arçelik
|222.556.914
|Soda Sanayii
|201.551.075
|Akbank
|193.234.649
|Tekfen Holding
|192.513.595
|İş Fin.Kir.
|176.871.440
|Tüpraş
|168.995.791
|Gübre Fabrik.
|161.372.818
|Turkcell
|159.323.477
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)